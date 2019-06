Blauwalg in de Grote Gracht in Bredevoort

Wanneer je in aanraking komt met blauwalgen, kun je last krijgen van je huid en/of je ogen. Het kan ook tot darmklachten leiden en op langere termijn schade aan de lever opleveren.



Vorige week werd in het Blauwe Meer in Dinxperlo ook al blauwalg aangetroffen. Het zijn volgens Waterschap Rijn en IJssel de eerste twee gevallen van deze zomer. Meer informatie over de waterkwaliteit van de officiële zwemlocaties is te vinden op zwemwater.nl.