Blauwalg in recreatieplas bij Lochems vakantieresort

Uit recente metingen van waterschap Rijn en IJssel is gebleken dat er verhoogde concentraties potentieel giftige blauwalgen zijn aangetroffen in het zwemwater. Hierdoor is er een risico op gezondheidsklachten. Zwemmers in de recreatieplas hebben nemen het risico huidirritatie op te lopen of maag- en darmklachten. De provincie adviseert niet door de drijflagen van blauwalgen te lopen, te zwemmen of te spelen.