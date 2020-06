Blauwalg in water van vijver in Groenlo

Clubgebouw Hamelandse Ruiters ‘s nachts uitgebrand

10:39 GEESTEREN - Aan de Oude Diepenheimseweg in Geesteren (Gld) is in de nacht van woensdag op donderdag het clubgebouw van De Hamelandse Ruiters in vlammen opgegaan. De brand werd tegen drie uur ‘s morgens door buren ontdekt.