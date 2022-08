Blauwalg rukt op: waterschap verwacht meer zwemwateren te moeten sluiten

Mensen die de komende dagen een verkoelende duik willen nemen in een recreatieplas of hun huisdier willen laten afkoelen in het slootje, doen er goed aan eerst te checken of er geen melding van blauwalg is. Blauwalg rukt op vanwege de hoge temperaturen en de beperkte neerslag. ,,Het aantal meldingen is dan ook te vergelijken met de warme zomers van 2018 en 2019. De komende dagen schatten we dat er zeker vijf tot tien nieuwe gevallen bijkomen”, zegt een woordvoerder van het waterschap.