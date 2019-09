Blauwwit zebrapad voorlopig weg

,,De aanleg was tijdelijk", zegt een woordvoerder van de gemeente Doetinchem. ,,Maar we sluiten niet uit dat er in de toekomst nieuwe blauwwitte zebrapaden komen.”

Het zebrapad in de Graafschap-kleuren werd half mei van dit jaar aangelegd, toen de Doetinchemse voetbalclub nog volop in de degradatiestrijd was verwikkeld. Er werd toen ook een zelfde zebrapad aangelegd op de Bilderdijkstraat ter hoogte van de school Noorderlicht. Dit pad - ook tijdelijk aangelegd - blijft voorlopig liggen in afwachting van de herinrichting van de weg.