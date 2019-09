‘Blij als ik even niet Bennie de BN’er ben’

Niet élke nieuwe woning in Aalten hoeft energieneu­traal te zijn

8:53 AALTEN - Niet van álle nieuwe woningen in Aalten wordt geëist dat ze energieneutraal worden. De gemeente maakt een uitzondering voor gebouwen waar al eerder een woning is geweest (bijvoorbeeld boven of bij winkels) en woningen waarbij onvoldoende ruimte is.