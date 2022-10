Blinden in de problemen: lang wachten op geleidehond door tekort aan gastgezinnen voor pups

Fietser gewond bij aanrijding in Lievelde

LIEVELDE - Op de Europaweg in Lievelde is dinsdagochtend een fietser aangereden door een auto. Het slachtoffer stak de weg over vanuit de Grolsedijk en werd door de auto geraakt waarna de vrouw door de lucht vloog en op het wegdek terechtkwam.

11 oktober