Bloedwraak in hamermoord Winterswijk wordt steeds duidelijker

UPDATEZUTPHEN/ WINTERSWIJK - Het wordt steeds duidelijker dat bloedwraak ten grondslag ligt aan de hamermoord op 29 oktober 2017 in Winterswijk. Recente afluistertapes uit Kosovo zijn voor het Openbaar Ministere extra bewijs dat Deme Lulaj (58) om die reden is vermoord.

Ruim een jaar na de gruwelijke moord op de 58-jarige Deme Lulaj in Winterswijk is het onderzoek van het Openbaar Ministerie zo goed als afgerond. ,,Ik wil de grote broek wel aantrekken door te zeggen dat we inmiddels genoeg bewijs hebben in deze zaak”, aldus de officier van justitie.

De moord op klaarlichte dag in Winterswijk kreeg de naam ‘hamermoord’ omdat het slachtoffer met een hamer op zijn achterhoofd is geslagen. De volgende dag overleed hij aan de verwondingen.

Motief

Als motief denkt het OM aan bloedwraak. De vader van de verdachte Xhevdet D. (37) werd in 1993 in Kosovo voor zijn ogen (hij was toen 12) vermoord door de broer van Deme Lulaj. Er is een getuigenverklaring dat D. aan het einde van die bewuste 29 oktober 2017, de dag van de hamermoord, zich vreemd gedroeg. Hij was witjes weggetrokken en zou tegen iemand gezegd hebben: ‘het bloed is gewroken’. Onlangs werden er in Kosovo door het OM in het geheim geluidsopnamen gemaakt in de familiekring van de verdachte uit het Duitse Bochum. Op de tapes zou wederom zijn te horen dat het bloed is gewroken.

Of het om bloedwraak gaat, trekt advocaat Yannick Quint in twijfel. En als het wel zo was, dan had het ook om een broer kunnen gaan die de moord pleegde, opperde hij. Daarom wil hij meer getuigen horen en extra dna-onderzoek laten doen. De advocaat wil een alternatief scenario niet uitsluiten. Mogelijk was een van de broers betrokken bij de dna-overdracht, opperde hij.

DNA

Het openbaar ministerie voelt er echter niets voor meer onderzoek te doen naar de gevonden dna-sporen op de jas van de vermoorde Lulaj. Er is geen enkele concrete aanleiding hiervoor, vindt de officier van justitie. De rechtbank ging hierin mee.

Een andere aanwijzing dat niet D. de dader is, aldus de advocaat, zijn de getuigenverklaringen. Volgens getuigen in Winterswijk waar Lulaj op klaarlichte dag werd doodgeslagen met een hamer ging het om een slanke dader, terwijl vechtsporter D. een fors postuur hebben. Getuigen spreken over ‘twee daders in de auto van normaal slank postuur’.

Pro forma

De rechtszaak sleept zich ondertussen voort. Tijdens een regiezitting gisteren werd bepaald welke getuigen nog moeten worden gehoord. De advocaat wil 10 getuigen horen in binnen- en buitenland, het OM slechts 6. De rechtbank oordeel dat er nog 8 getuigen gehoord gaan worden. Daarmee duurt de zaak nog langer. De volgende zitting op 7 mei is wee een pro forma zitting. De inhoudelijke behandeling zal pas vlak voor en na de zomer plaatsvinden.