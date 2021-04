Bloemencorso Lichtenvoorde voor tweede jaar op rij afgelast

,,Een grote tegenvaller”, aldus voorzitter Herman ter Haar. Het corso trekt jaarlijks duizenden belangstellenden naar Lichtenvoorde. ,,We zijn wel blij dat de 18 corsogroepen mee willen werken aan een alternatief programma.”

Het corso stond gepland voor zondag 12 september. Aan het gezamenlijk genomen besluit het af te gelasten zijn volgens Ter Haar maanden van onderzoek voorafgegaan. Een speciaal opgerichte projectgroep heeft tal van overleggen gehad met het corsobestuur, de gemeente, de Corsokoepel en de landelijke corso’s om te kijken wat mogelijk was binnen de geldende coronamaatregelen.

Uiteindelijk heeft de projectgroep het bestuur moeten adviseren dat het bloemencorso als zodanig niet door kan gaan.

Het bestuur heeft deze beslissing overgenomen. Ter Haar: ,,Ons doel was om dit jaar een volwaardig corso te houden. Maar we kunnen op dit moment gewoon nog niet voorspellen of het in september mogelijk is om een corso door de straten te rijden. Gezien de lange voorbereidingstijd, zowel bij de bouw als de organisatie, moesten we nu een beslissing nemen.”

Veiligheid, maar ook praktische en financiële aspecten

Behalve de veiligheid van bouwers en bezoekers, spelen ook enkele praktische en financiële aspecten een rol. ,,Meerdere corsogroepen hebben aangegeven niet mee te willen doen met een volwaardig corso. Omdat ze geen bouwlocatie hebben, de tent nog niet opgebouwd of omdat ze het financieel niet aan kunnen om, na een tweede jaar zonder veel inkomsten, toch een volwaardige corsowagen te kunnen bouwen”, aldus Ter Haar.

,,Als verschillende groepen niet mee doen, of er Lichtenvoorde-onwaardige wagens komen, doet dat afbreuk aan ons imago. Daarom hebben we besloten om zo vroeg mogelijk in het jaar een besluit te nemen en na te denken over mogelijke alternatieven. We hebben de corsogroepen een alternatief aangeboden in de vorm van een Dahlia Kunstobjecten Route. Dit werd positief ontvangen. Dus kunnen bezoekers zich op de tweede zondag van september wederom vergapen aan prachtige creaties die door het dorp heen worden opgesteld”

Stichting Bloemencorso Lichtenvoorde staat niet alleen in haar beslissing. Ook Appelpop in Tiel, dat gepland stond in hetzelfde weekend, heeft kort voor Stichting Bloemencorso Lichtenvoorde bekendgemaakt dit jaar geen feest te organiseren.

Volgens voorzitter Kees van Keulen stonden ook zij met de rug tegen de muur. ,,Alles stond al in de steigers, maar we kunnen nu niet anders.”