Bloemenhoekje verhuist naar nieuwe stek aan Oudestraat Neede

Jolanda en John Bolster en hun medewerkers zijn enthousiast over de nieuwe locatie. „Bovendien is er dicht in de buurt veel parkeergelegenheid”.

Al 17 jaar is het Bloemenhoekje een begrip in Neede. Met het oog op de ontwikkelingen van het Needse centrum is door Jolanda en John gekeken naar een andere locatie. „Nieuw in onze winkel zijn koffie, thee en serviesgoed. En we houden natuurlijk onze kado-artikelen en kaarten. Dit geldt ook voor het agentschap van Post NL voor het brengen en halen van pakketten”.