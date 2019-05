Bloemenman Bart Bresser geridderd: ‘Een groot voorbeeld en ambassadeur’

Dit gebeurde in de Witte Kerk in Gendringen, bij de opening van het Preuvement waarvan Bresser één van de grote aanjagers is. Bresser, sinds 1988 bloemist in Gendringen, heeft daarnaast een indrukwekkende staat van dienst als bloemenman en verzorgt hij de aankleding van talloze grote evenementen, feesten en beurzen in binnen- en buitenland. Zo werkte hij 2017 mee aan één van de grootste indoor bloemenshows ter wereld in het Amerikaanse Philadelphia. Voor het paviljoen dat door het Ministerie van Economische Zaken in het buitenland werd ingezet tijdens de Internationale Grüne Woche in Berlijn heeft hij de bloemen verzorgd en beurzen in Parijs, Frankfurt, Berlijn, Japan en Hongkong zijn ook door hem aangekleed.