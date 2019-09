Bloemenpracht in Beltrum: ‘Het corso is een verslaving’

video en fotoserieBELTRUM - De plastic soep in de oceanen, ballonnen met lachgas, de klokkenluider van de Notre Dame en een heuse locomotief. De duizenden bezoekers van het bloemencorso in Beltrum kregen gisteren behalve bloemenpracht ook live-muziek en straattheater voorgeschoteld.

De Beltrumse wagenbouwers hebben werk gemaakt van hun creaties. Liefst negen grote wagens trekken deze zondag door de straten van Beltrum: stuk voor stuk ware kunstwerken, waar wekenlang aan gebouwd is. Het is geen statische show, maar er is volop interactie met het publiek, dat rijendik langs de kant staat. Als tijdens het corso de zon doorbreekt, is het bloemenfeest in Beltrum compleet.

De wagenbouwers van De Toekomst bouwen een feestje in de Beltrumse straten. Het tekort aan dahlia’s is creatief opgelost door de ballonnen. „Gevuld met lachgas”, zegt Rogier Piepers. „In Berkelland is nog geen verbod. Dus we laten heel Beltrum lachen. We gebruiken geen echt gas, maar het is een knipoog naar de actualiteit.”

Acht weken zijn de wagenbouwers bezig geweest met hun ‘feestvarkens’. „Het laatste weekeinde toen de bloemen erop moesten, bijna 24 uur per dag, drie dagen lang. Wat er zo leuk is aan het corso? De saamhorigheid bij het bouwen, de mensen entertainen en straks feestvieren in de tent.”

De wagenbouwgroep Lintvelde rijdt met een grote Chevrolet uit de jaren 60 door de straten. In de bak van de pick-up zit illegaal gestookte whiskey. „We zijn in april al begonnen met bouwen”, verklapt Pim Adema. „Het corso is een verslaving. Winnen? Daar gaat het niet om. Het is de gezelligheid onderling, de techniek, het applaus.”

En dat krijgen alle wagenbouwers. De leden van Dynamite hebben de hele nacht niet geslapen om hun El Dorado af te krijgen. De Vikings spelen in op de plastic soep in de oceanen met hun walvis die klaaglijke geluiden voortbrengt over de milieuvervuiling. De Losse Flodders krijgen met opa Flodder in de rolstoel de lachers op de hand, als hun enorme locomotief dampend voorbij spoort.

