Bloemenvrouwtje ‘slaat toe’ in Borculo

Originele klok prijkt weer op voormalige Boerenleen­bank in Ruurlo

10:10 RUURLO - Hij stond al een jaar of drie thuis bij Laurens Stapelbroek, de klok van de voormalige Boerenleenbank in Ruurlo. Na een artikel in deze krant over het oude bankgebouw aan de Dorpsstraat wist Stapelbroek wat hij ermee moest doen: de klok teruggeven.