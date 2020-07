Bloemetje voor negen mensen die bijna halve eeuw werken voor Laborijn

Binnenstad van Zutphen te smal voor ‘coronaker­mis’, attractie­hou­ders zien geen heil in andere locaties

19:45 Een ritje in de botsauto’s op de Groenmarkt of een suikerspin bij de fontein in het centrum van Zutphen zit er dit jaar niet in. Zutphen ziet zolang de anderhalvemeter-regel geldt mogelijkheid voor een kermis op de smalle markten. Wel wil de gemeente kijken naar een alternatieve locatie. Tot frustratie van kermisexploïtanten.