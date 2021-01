Bloemsierkunst Joop Bouwmeester in Neede sluit, de passie voor bloemen blijft: ‘Joop kan niet zonder’

VIDEO Vlogs op YouTube brengen Achterhoek­se cultuur in beeld; in Berkelland het OERdorp in Geesteren

12:12 GEESTEREN - Het OERdorp in Geesteren en andere Achterhoekse initiatieven. Die zijn te zien in een serie vlogs op YouTube. In de video’s wordt het cultureel erfgoed van de Achterhoek in beeld gebracht. „Vrijwilligers die zich met veel passie inzetten voor de regio.”