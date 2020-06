Blokker Neede sluit de deuren

In de begin jaren was de winkel onder de naam Novalux aan de Nieuwstraat. Maar liefst 34 jaar was de zaak in huishoudelijke artikelen onder de vlag van Blokker een begrip in het dorp. Bijna acht jaar geleden verhuisde Blokker naar een plek in pand De Witte, op de hoek van de Rapenburg en Ruwenhofstraat