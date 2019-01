Blote billen kijken: ‘peepshow’ in piepklein Winterswijks museum

Entree betalen hoeft niet, want je kunt er ook niet echt naar binnen. Kijken in dit museum doe je van buitenaf, door de raampjes. De twee oude kassahokjes van voormalig voetbalclub WVC aan de Morgenzonweg zijn van de sloophamer gered en zijn sinds dit najaar ingericht als minimuseum. In het rechter gebouwtje is een foto-impressie van de roemruchte voetbalvereniging te zien, het linkerhokje is in gebruik als expositieruimte van de WAS, de Winterswijkse Academie voor de Schilderkunst en Vereniging het Museum. Dat ‘WAS-hok’ toont nu twintig werken van de amateurschilders.