Blunder met verloren coronatests, ook die van Linde (17) uit Zelhem is kwijt: ‘Heel slordig’

Boeren woest om Donald Duck

25 september LOCHEM/ HOOFDDORP - Nederlandse boeren zijn woest over een strip in een speciale editie van Donald Duck die deze week bij het weekblad zit. In de gewraakte strip gaat de Disney-eend als dierenagent op inspectie op het platteland. Want, zo denkt de eend: ‘Daar zijn vast wel een paar boeren die veel te veel dieren in veel te kleine stallen stoppen!’.