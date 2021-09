Bo (22) uit Winterswijk al ruim drie dagen vermist, familie is ‘zeer ongerust’

In berichten op social media wordt gewag gemaakt van haar vermissing, hoe en waar zij voor voor het laatst is gezien staat daar niet bij. Verschillende berichten over haar vermissing en de oproep om uit te kijken naar Bo zijn samen inmiddels al duizenden keren gedeeld.

‘Lieve Bo mocht je dit lezen wij zijn zeer ongerust. We willen graag dat je naar huis komt’, schrijft de familie in een bericht. ‘Wij houden heel veel van jou’.

Volgens de beschrijving heeft Bo blond har en is ze ongeveer 1,65 meter lang. Mensen die haar zien of iets weten over waar zij is of kan zijn, wordt gevraagd een bericht te sturen via Facebook.