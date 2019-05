Boa’s met wapens de straat op in de Achterhoek

WINTERSWIJK/ GENDRINGEN - Bij gebrek aan agenten in de Achterhoek gaan buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) in Winterswijk en Oude IJsselstreek met wapenstok en handboeien de straat op. Pepperspray is nog een stap te ver.