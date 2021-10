Boa's Oost Gelre worden uitgerust met bodycam: ‘Steeds vaker te maken met verbaal geweld’

,,Het is een preventieve maatregel”, vertelt burgemeester Annette Bronsvoort.



,,We merken dat onze boa's steeds vaker te maken krijgen met verbaal geweld. Daardoor voelen ze zich niet altijd even veilig. Door ze uit te rusten met een camera hopen we dat te verbeteren. In andere gemeenten is namelijk gebleken dat het voor mensen de-escalerend werkt als blijkt dat de boa een bodycam draagt. Daarnaast zorgt een het systeem voor een groter veiligheidsgevoel bij de boa's zelf.”