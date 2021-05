Bob en Berry nemen na 75 jaar afscheid van het eerste Achterhoekse vakantiepark: ‘Hebben er gouden tijden meegemaakt’

Grappige verhalen van Frits oet Gelster: ‘Alles is in het plat’

2 mei GELSELAAR – Het had niet veel gescheeld of alle vertellingen van Frits oet Gelster zouden bij het oud papier zijn beland. Frits oet Gelster is Frits Kolkman. Hij is 85 jaar en woont momenteel in Borculo, maar hij leefde bijna zijn leven lang in het buitengebied van Gelselaar. Vertellingen opschrijven is zijn hobby. Nu zijn ze gebundeld in een boekwerk.