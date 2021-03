Bodycam voor boa’s in Winterswijk voorbode voor wapenstok en boeien; brandweer later aan de beurt

Achterhoek­se boa’s hebben wapens, maar die nog nooit gebruikt: ‘Het werkt preventief’

4 juni SILVOLDE - Boa’s wel of niet bewapenen? Dat is de landelijke discussie die nu wordt gevoerd. Niet in Oude IJsselstreek: hier dragen boa’s al een wapenstok en handboeien. Die ze nog nooit hebben gebruikt. ,,Het werkt preventief.”