Bodycams voor boa’s Winterswijk, ook boeien en wapenstok aangevraagd

UWV: 52.000 mensen in Achterhoek hebben baan in sector getroffen door coronacri­sis

7:15 DOETINCHEM - 52.000 mensen werken in de Achterhoek in sectoren die flink getroffen zijn door de coronacrisis. Met name de metaalsector, de uitzendbranche en de horeca hebben of krijgen te maken met fors verlies van werkgelegenheid.