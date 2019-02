Boek mét solo-album van Bennie Jolink verschijnt eind maart

In het boek staan zestig tekeningen, schetsen en verhalen van de Achterhoekse dialect-artiest. Het boek telt twaalf hoofdstukken en is een kroniek van de tijd ná het laatste optreden van Normaal in het GelreDome, op 19 december 2015. De oplettende lezer ontdekt in de verhalen hier en daar spelfouten. ,,En die zijn opzettelijk’’, zegt Jolink. ,,Want ik werk niet mee aan de laatste twee spellingswijzigingen. Dit is mijn manier van spreken.”

De twaalf hoofdstukken in het boek worden ondersteund door het album, dat evenzoveel liedjes telt. In het boek staan alle songteksten, samen met een uitgebreide uitleg over de betekenis van elk nummer.

Solo-materiaal

Voor de Jolink-fans is deze nieuwe muziek wellicht het meest interessant, want het is alweer twaalf jaar geleden dat Jolink met Opa, Vertel Es (2007) voor het laatst solo-materiaal uitbracht. Daarvoor verscheen in 1999 al Howlin’ At The Moon, eveneens een solo-project van de 72-jarige Hummeloër.

Ter promotie van het boek mét album is alvast één nummer vrijgegeven: Hummel Is ’t Darp. Het is een ode aan het dorp waar Jolink is geboren en al vrijwel zijn hele leven woont.

Het solo-album is in april ook zelfstandig te koop, dan komt het uit in LP-vorm. De exacte publicatiedatum van deze vinyl-plaat is nog niet bekend.

Jolink keert dit jaar met Normaal ook nog één keer terug op de planken: onder de naam ‘Olderwets Høken’ is er op Hemelvaartsdag 2019 (30 mei) een concert in Lochem. Deze show is uitverkocht.