Boek over Lebbenbrugge: van katerstede tot Borculose museumboerderij

COLUMN Stadse Fratsen: Paspoort

12:55 We zitten al in de auto om op weg te gaan naar ons vakantieadres in Noord-Italië als mijn vriendin de gordel los maakt, naar binnen rent en even later terugkomt met de reservering van ons hotel. ,,Bijna vergeten'', zegt ze. Ik start de auto en rijd weg in de nacht.