Boeken opgedoken van in oorlog opgepakte burgemeester Winterswijk: ‘nieuwe historische inzichten’

,,Ook universitair hoofddocent Geraldine von Frijtag was bijzonder geïnteresseerd en heeft een masterstudent gevonden die er nu mee aan de slag gaat. Het is de bedoeling dat de aantekeningen op een hedendaagse manier getoond en geduid gaan worden.”



Gevangen

Kneppelhout was burgemeester van Winterswijk van 1938 tot 1941 en van 1945 tot 1955. Hij werd in 1941 opgepakt vanwege zijn anti-Duitse houding en gevangen gezet in Scheveningen. Kneppelhout kwam in 1942 weer vrij, maar moest Winterswijk een jaar later weer verlaten. Na de oorlog keerde hij terug in zijn ambt.



Zijn commentaren op het nieuws zouden belangrijk kunnen zijn vanwege historische gebeurtenissen zoals de plaatselijke opkomst en neergang van de NSB, de vele joden die uit Winterswijk zijn afgevoerd naar de concentratiekampen, het drama van de ontdekte joden in het Korenburgerveen en de oprichting van de Landelijke Organisatie door verzetsvrouw Tante Riek (Helena Kuipers-Rietberg).