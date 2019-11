Boekenwurmen sluiten zich op in Vreden

Leegstaan­de boerderij in De Heurne kan opgeknapt worden na forse subsidie van provincie

12:22 DE HEURNE - Boerderij De Welsker in De Heurne krijgt een provinciale subsidie van bijna 230.000 euro voor renovatiewerkzaamheden. In totaal is met het project zo’n 390.000 euro gemoeid.