Boekhandel Lovink in Lochem heeft een nieuwe eigenaar. Boeije Jansen, jarenlang eigenaar van de karakteristieke boekenzaak aan de Markt, heeft zijn zaak met ingang van 1 mei verkocht. De nieuwe eigenaar is formeel de Stichting Boekhandel Lovink Sinds 1846 . Een aantal bestuursleden van deze stichting staat garant als er financiële problemen mochten ontstaan.

Frederike Scholing, die de laatste jaar al de drijvende kracht in de boekenzaak was, wordt nu formeel bedrijfsleider bij Lovink. Zij werkt al zo’n twintig jaar bij de winkel. Ze wordt ondersteund door drie parttimers: Erna Wondergem, Marleen Struik en Jeroen Schwartz.

Boeije Jansen doet de zaak weliswaar over, maar blijft wel boven het pand wonen. ,,Hij zal af en toe misschien nog wel eens even komen helpen, maar hij heeft zich met ingang van 1 mei teruggetrokken uit de zaak’’, zegt Frederike Scholing.

Bestuursleden

De drie bestuursleden van de Stichting Boekhandel Lovink Sinds 1846 zijn Nico Groen, Fred Kagie en Marianne Been. Ze komen alle drie uit Lochem en zijn vaste bezoekers van de boekwinkel, aldus Scholing. ,,We zijn blij met deze constructie. Ze stoppen zelf geen geld in Lovink, maar ze staan wel garant als er problemen gaan ontstaan. Want het is natuurlijk duidelijk dat het moeilijke en spannende tijden zijn voor boekenzaken. En dat geldt ook voor Lovink. Het is mooi dat we er op deze manier uit zijn gekomen en het belangrijkste is natuurlijk dat de winkel blijft voortbestaan.’’

Karakter

Volgens Frederike Scholing is het de bedoeling dat Lovink ‘zijn eigen karakter zal behouden’. Behalve het verkopen van boeken organiseert de winkel ook lezingen waar schrijvers vertellen over hun metier.

Schrijver Tommy Wierenga, een van de huidige topauteurs in Nederland, zei onlangs in een interview nog dat boekhandel Lovink in Lochem – naast bijvoorbeeld ook boekhandel Praamstra in Deventer - een van zijn favoriete boekenzaken in Nederland is.

Moedig