Boemerang smasht één avondje niet: club bestaat 70 jaar

Noodkreet zwembad Zelhem nu geld opraakt: ‘Verwarmen water nu twee keer zo duur’

Het spaarpotje van zwembad De Brink in Zelhem raakt langzaam leeg. Oorzaak: de hoge gasprijzen. ,,We hebben inmiddels een energierekening van 22.000 euro in de maand”, zegt Erik Weening, mede-eigenaar van het Zelhemse binnenbad.

8 april