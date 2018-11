Boer (D66):‘begroting Berkelland mist miljoen’

Volgens oud-wethouder van financiën en fractievoorzitter Han Boer van oppositiepartij D66 is de begroting voor 2019 van de gemeente Berkelland voor 2019 niet sluitend. „Er zit een gat in van één miljoen euro.”

Volgens wethouder van financiën Gerjan Teselink (VVD) is de begroting echter wel degelijk sluitend. Dat heeft hij in een brief aan de gemeenteraad ook proberen uit te leggen naar aanleiding van vragen van D66. Met weinig succes.

De discussie is nogal technisch en gaat over het geld dat de gemeente in 2019 van Den Haag krijgt. Volgens Teselink gaat het om 65 miljoen euro. Volgens Boer is dat minimaal een miljoen euro minder. „Het college spreekt zelf van 64 miljoen euro in maart en stelt in mei dat de uitkering op basis van nieuwe berekeningen tegen valt. Hoe kan het dan nu 65 miljoen euro, dus meer zijn? Wij krijgen hiervoor telkenmale geen verklaring. U spreekt uzelf gewoon tegen en vertikt het om een verklaring af te geven voor het gat van 1 miljoen euro.”