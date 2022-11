Boer Eddy snapt er niks van: hij mag zijn gloednieuwe windmolens niet aanzetten

column Kieke, moor weh met gêne

Kommende zondag begint ’t WK in Qatar. De meeste van ollie heb 't weh metgekregge dah dat allemaol een grote vegissing is. ’t Land, de tied en de organisatie, der klop ganiks van. Corruptie, moderne slaverni-j en dictatuur is zo ongeveer ’t kampioenslied van dit WK. En natuurlek de discussie äöver of ‘wi-j’ wel met motte doen.

18 november