Boer en brouwer maken samen een puur Achterhoeks bier: ‘Alles zo lokaal mogelijk’

Op het stuk land in het buitengebied van Halle trekt Henry Mentink een klein groen plantje uit de koude klei. Het eind vorig jaar gezaaide wintergraan komt al boven de grond en zorgt voor een groene waas over de akker. Als alles goed gaat, zijn de korrels in de aren rond juli of augustus rijp en kan het graan geoogst worden. ,,Binnenkort laat ik de stikstofwaarde van de grond analyseren. Dat is belangrijk voor het eiwitgehalte in de korrels. Afhankelijk van de uitkomst ga ik de grond meer of minder bemesten. Met mest van mijn eigen koeien.”



Raymon Gammage hoort het geïnteresseerd aan. Want de opbrengst van de akker, waarop net voor het oog van de fotograaf is getoast, wordt straks verdeeld tussen zijn brouwerij, de Bronckhorster Brewing Company in Rha, en de koeien van Mentink, eigenaar van Bronckhorster Beef in Zelhem. De eerste gaat er een nieuwe serie speciaalbier mee brouwen, de tweede gebruikt het als (bij)voer voor zijn Black Angus en Wagyu-runderen.