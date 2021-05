Boer Hans uit Vragender heeft spijt van het grote drugslab in zijn varkensschuur: ‘Ze sloegen me met een hamer’

Smokkelen langs de Duitse grens: vroeger kleurente­le­vi­sies en tabak, nu benzine en Penny Markt

1 mei TERBORG - Nu de grens met Duitsland weer even op slot zit, bedenken mensen meteen creatieve oplossingen voor een goedkope tank benzine over de grens of een boodschap bij de Penny Markt. Het roept herinneringen op aan de tijd dat smokkelen in de Achterhoek een manier van leven was.