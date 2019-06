Boer krijgt boete voor 900 dode varkens vanwege ‘verwijtbaar handelen’

De Achterhoek (en daarmee Nederland) beleefde gisteren op een na warmste junidag ooit. Nu nog een hittegolf

15:05 HUPSEL/WAGENINGEN - Met 36,5 graden in de Berkellandse buurtschap Hupsel was het dinsdag de op één na warmste junidag in 125 jaar tijd. Alleen op 27 juni 1947 was het in Nederland warmer: 37,1 graden werd het toen in Warnsveld. Vandaag wordt duidelijk of ons ook nog een hittegolf te wachten staat.