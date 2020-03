Boer Leon uit Gendringen oogst straks zon: ‘Je kunt niet stil blijven staan’

Drukke stadscen­tra veranderen in spookste­den, alleen op de markt is volk

17:59 Waar het normaal op zaterdag krioelt van het kooplustige volk, zijn de winkelcentra deze zaterdag veranderd in spooksteden. Alleen vanwege de vele markten is er nog wat volk op de been. ,,In de Middeleeuwen had je de pest, maar zelfs toen ging de markt door”, zegt marktkoopman Emiel Rossèl in Zutphen.