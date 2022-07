Boer Thijs heeft volop begrip voor ontspoorde acties: ‘Weghalen van vlaggen is verraad van boeren’

Het is duidelijk: de tijd van ludiek actievoeren is wat Thijs Wieggers betreft voorbij. De 41-jarige melkveehouder uit Mariënvelde, de bekendste boerenactievoerder uit de Achterhoek en zelf ooit opgepakt na afloop van een boerenprotest (en later vrijgesproken), is naar eigen zeggen woedend. Op de media, op ‘deugburgemeesters’, op het feit dat steun voor de boeren ontbreekt.



Maar vooral op het kabinet, dat volgens hem boeren in de problemen brengt en ze volledig in de steek laat. ,,Deze regering moet opzouten, Rutte voorop.”