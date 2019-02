Boerderij De Korte in Barchem is een echt ‘liefdesnest’

,,Of het aan de boerderij ligt? We hebben geen flauw idee”, zo verklaren Evert en Annie Kamperman. Feit is wel dat boerderij De Korte in de Barchemse buurtschap Vrochterhoek waar Evert en Annie wonen wel als een echt ‘liefdesnest’ kan worden omschreven.

Voor Evert Kamperman (86) en Annie Kamperman - Hissink (86) was het gisteren namelijk een wel heel bijzondere dag. Ze behaalden de mijlpaal van een ‘briljanten huwelijk’ want ze waren op de kop af 65 jaar getrouwd. Iets dat nog zelden voorkomt, zeker in deze tijd. Hoewel? De (schoon-)ouders van Evert en Annie bereikten in 2004 op dezelfde boerderij hun bijna 75-jarige huwelijksjaar.

Gezondheid

Niet alleen de voormalige burgemeester van Lochem, Edith van Duijn maar ook de Commissaris van de Koningin in Gelderland, Johan Kamminga en de Kamerheer van Koningin Beatrix, professor Karssen kwamen destijds het ‘albast’ bruidspaar Reint (97) en Johanna Kamperman (96) de gelukwensen aanbieden. ,,Kamminga was toen voor een ‘werkbezoek’ met Koningin Beatrix in Ruurlo”, zo herinneren Evert en Annie zich nog als de dag van gisteren. Of ze in het aantal huwelijksjaren hun schoon(ouders) achterna gaan? ,,We hopen natuurlijk dat we nog een aantal jaren in goede gezondheid bij elkaar mogen zijn. We kunnen nog goed. Maar over je gezondheid heb je niets te vertellen”, zo verklaart Annie die in het dagelijks leven afhankelijk is van een rollator.

Verhaal gaat verder onder de foto.

Volledig scherm De (schoon)ouders van Evert en Annie bereikten in 2004 op dezelfde boerderij hun 75-jarig huwelijksjubileum. © Henk Braakhekke

Gezelligheid

Gezelligheid, persoonlijkheid en vreedzaamheid. Het zijn de kernwoorden en -waarden van Annie en Evert om het met elkaar zo lang uit te houden. ,,Natuurlijk hebben we ook wel eens meningsverschillen gehad in al die jaren. Dat moet af en toe ook wel eens een keer kunnen. Maar altijd was er respect voor elkaar”, zo vertelt Annie in hun huiskamer van boerderij De Korte. Het paar woont nog zelfstandig. Evert en Annie Kamperman kenden elkaar al zijdelings via de jongerenclubs BOG (Bond Oud Leerlingen van het Landbouwonderwijs in Gelderland) en BOLH (Bond Oud Leerlingen Huishoudonderwijs) toen in 1950 de liefdesvonk op een dansavond bij café De Jaeger in Ruurlo oversloeg.