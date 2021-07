Boerderijenfietstocht Neede niet één dag, maar de rest van het jaar

Duitse smulpapen blijven weg op markt Winters­wijk: ‘Dat merken wij direct’

19 juli WINTERSWIJK - Dat Nederland weer is aangemerkt als ‘Risikogebiet’ was afgelopen weekend direct te merken op de markt in Winterswijk. ,,Dat wil niet zeggen dat er geen Duitsers waren, maar de koopgrage massa bleef weg”, zegt voorzitter van de Winterswijkse marktvereniging Jan Pleiter.