Boeren bombarderen Korenburgerveen tot Duits grondgebied: ‘Daar gelden andere stikstofregels’

Stikstofprotest LIVE | Boze boeren blokkeren meerdere snelwegen, tractoren met giertanks in natuurge­bied

Zoals aangekondigd gaan boeren sinds het middaguur opnieuw de weg op uit protest tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Op meerdere snelwegen, zoals de A67, de A28 en de A2, staan of rijden tractoren en kan het verkeer niet doorrijden. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de boerenprotesten.

13:51