Boeren-flashmob in Ruurlo met optreden van Spitfires

RUURLO - „Mooi dat het kan, jammer dat het moet”, vindt regiobeheerder Albert Markerink van Farmers Defence Force, als FDF-activisten met tractoren als ‘zichtlocatie’ de rotonde in de N315 bij Ruurlo blokkeren. Het is dinsdagmiddag tijd voor een flashmob, en alles staat stil.

De Achterhoekse formatie De Spitfires, met het 72-jarige boegbeeld Hein Migchelbrink, geeft een gastoptreden bij de blokkade. De slachtoffers die in aanloop naar de avondspits in de boerenfuik belanden, krijgen zodoende een slotakkoord mee van het afgelopen weekend in GelreDome gehouden festival Warkende Helden Live.

Snackwagen

De actie in Ruurlo vindt plaats op de vierde en laatste dag waarop FDF-boeren op opvallende plekken de confrontatie met het publiek aangaan. De actie bij de rotonde ter hoogte van kasteel Huize Ruurlo/Museum MORE is van tevoren aangekondigd. En niet voor niets: het boerenprotest, dan wel het gastoptreden van De Spitfires, trekt extra publiek. Er is zelfs een snackwagen geregeld ter verhoging van het festivalgevoel.

Meer acties

In overleg met de eigenaresse van een naastgelegen akker is op locatie zelfs een terrein ‘afgesproken’ waarop de actievoerende boeren groot materieel kwijt kunnen dat ‘boventallig’ is voor een sfeervolle blokkade van de rotonde. Ook met de politie is vooraf overleg geweest, meldt Markerink.

Ook in Winterswijk werd door de boeren actie gevoerd. Hier was de rotonde in de N318 het doelwit en zorgde de actie voor flink oponthoud tijdens de avondspits. In Apeldoorn doken FDF-boeren op bij De Naald, om er hun punt te maken rond de discussie over stikstof- en CO2-regels.

Hieronder volgen een aantal foto's van de gebeurtenis.

Volledig scherm Hein Migchelbrink van de Spitfires © Arjan Gotink

Volledig scherm „Het beleid moet op de schop, anders kost het ons boeren de kop" © Arjan Gotink