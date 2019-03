Boeren in Oost-Nederland hopen dat het snel en veel gaat regenen: ‘Het is erger dan gedacht’

De Achterhoekse veehouder René Hobelman ging optimistisch de winter in, maar van dat gevoel is weinig over zegt hij. Hij heeft een melkveehouderij in de driehoek tussen Vorden, Hengelo en Ruurlo en verbouwt gras en maïs als voer voor zijn koeien. Nu doet zich iets bijzonders voor: het groeiseizoen moet nog beginnen en de bodem is al uitgedroogd, want er viel de afgelopen maanden veel te weinig neerslag. ,,Het is erger dan gedacht. We zijn met een achterstand de winter ingegaan en er is niet genoeg gevallen om dat te compenseren.’’ Hij merkt de gevolgen direct. ,,Als er te weinig water in de grond zit, dan heeft bemesten niet veel zin. Pas als gewassen groeien, nemen ze mest op. Zo niet, dan verdampt de mest en zit je met hogere ammoniak- en stikstofwaarden. Als we de hele zomer zo doorkwakkelen hebben we geen voer en meer emissie.’’