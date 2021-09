Boeren krijgen last-minute uitstel van minister voor verplichte maisoogst

De nieuwe uiterste datum voor het inzaaien van vanggewas (zie kader hieronder) is nu 31 oktober 2021, schrijft de minister in een kamerbrief. Onder meer boerenorganisatie LTO had om dit uitstel gevraagd. Door het relatief koude en natte voorjaar, is een groot deel van de mais in Nederland namelijk nog niet rijp.



Dit leidde tot veel onbegrip ,,Met deze vorm van kalenderlandbouw ga je volledig voorbij aan wat een boer doet”, zei René Eugelink van het gelijknamige loonwerkersbedrijf uit de Achterhoekse buurtschap Eldrik hier eerder over in deze krant.



Om tot dit besluit te komen, heeft de minister advies gevraagd aan Technische Bodem Commissie en de Commissie Deskundigen Meststoffenwet. Beide hebben die laten weten dat het beter was om juist géén uitstel te verlenen, maar toch gaat de minister in tegen het advies.



Dit onder meer doordat de gevolgen van het niet voldoen aan de regel onvoldoende duidelijk is geweest voor de agrarische sector.