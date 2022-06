Boeren massaal op de stoep bij gemeentehuizen: ‘Sluit je aan en spring met ons op de trekker’

Update | met videoAALTEN - Achterhoekse boeren zijn dinsdagmiddag in een colonne van zo'n veertig trekkers langs de gemeentehuizen getrokken in Aalten, Winterswijk en Oost Gelre.

Daar boden ze wethouders, burgemeesters en gemeentefracties een brief aan, waarin de lokale politiek is gevraagd achter de boeren te gaan staan.

In de brief wordt gevraagd het voorgenomen stikstofbeleid af te keuren. Met de protestactie wilden de Achterhoekse boeren nog een laatste keer aandacht vragen voor hun situatie, voor de Tweede Kamer zou stemmen over het stikstofbeleid.

Bij het gemeentehuis van Oost Gelre werden de boeren opgewacht door burgemeester Annette Bronsvoort en wethouder Jos Hoenderboom. Daarbij werd het verschil in opvatting tussen boeren en bestuurders snel duidelijk.

Zo'n veertig boeren verzamelen zich bij het gemeentehuis in Aalten. Ze proberen de gemeentepolitiek te overtuigen van de problemen die ontstaan als het stikstofbeleid wordt aangenomen.

,,Er wordt over een stikstofprobleem gesproken, maar dat bestaat helemaal niet”, zegt actievoerder Thijs Wieggers. Bronsvoort was het hier absoluut niet mee eens en reageerde fel: ,,Er is zeker wel een stikstofprobleem, als dit jullie standpunt is wordt het een héle lastige discussie.”

Na een emotioneel betoog deed boer Dick Scholts nog een oproep aan het college. ,,Jullie moeten niet tegenover ons staan. Sluit je bij ons aan en spring op de trekker, dan gaan we samen naar Den Haag.”

Dat gebeurde uiteraard niet.

Vredelievende brief

In tegenstelling tot elders in het land, was het protest van de Achterhoekse boeren vredelievend en respectvol. Ook de toon van de overhandigde brief was vriendelijk van aard.

Die manier van actievoeren kon op veel complimenten rekenen. Burgemeester Bronsvoort noemde het mooi dat de boeren respectvol de dialoog aangingen. Agent Toon Ruiken was tevreden. ,,Op andere plekken in het land gaat het mis, hier gaan we gewoon het gesprek aan. Goed gedaan, jongens.”

Dinsdagmiddag is er in de Tweede Kamer gestemd over het nieuwe beleid, dat bepaalt dat de stikstofuitstoot van de boeren moet halveren. Het boerenprotest daartegen haalde niks uit: de meerderheid van de Tweede Kamer stemde voor.

Het betekent dat veel boeren, al dan niet gedwongen, moeten stoppen. De uiteindelijke gevolgen zullen de komende tijd duidelijk worden.