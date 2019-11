Boeren protesteren bij kap in natuurgebied Stelkampsveld bij Barchem

Jeukrups kost Achterhoek­se gemeenten steeds meer geld

6:43 DOETINCHEM - De bestrijding van de eikenprocessierups jaagt gemeenten behoorlijk op kosten. In de Achterhoek springt Doetinchem er bovenuit. Hier kost de bestrijding 250.000 euro, terwijl er een jaarbudget was van 25.000 euro. In Bronckhorst eindigen de kosten rond de 130.000 euro, terwijl er 60.000 euro was gereserveerd.