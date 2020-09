Boeren schrappen gesprek met Johan Vollenbroek in de Achterhoek: ‘Stikstofstrijder blijkt geldstrijder’

Eenvoudige­re teksten, minder knoppen en mogelijk zelfs digitaal je baby inschrij­ven op nieuwe site Zutphen

3 september Als ouder niet meer naar het stadhuis om je net geboren zoon of dochter aan te geven bij de gemeente. In sommige gemeenten kan het al als je baby in het ziekenhuis geboren wordt. Nu Zutphen de laatste hand legt aan een nieuwe gemeentewebsite onderzoekt de gemeente de mogelijkheid om dit ook in Zutphen voor elkaar te krijgen.