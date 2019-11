Boeren spekken actiekas met feest in Aalten: ‘Afdwingen is het enige antwoord’

‘Melken, melken, melken... melken doe je zo’, zingen de Suskes en de halve zaal pompt de armen vrolijk op en neer.



De stemming zit er deze zondag ’s middags al goed in bij de feestende boeren, burgers en buitenlui op het benefietconcert in zaal De Hofnar. ,,Even lekker feesten om de ellende van alledag en de zware gesprekken aan tafel te vergeten”, roept Frank Wensink, een van de organisatoren, de boeren toe. ,,En ik wil het woord stikstof vandaag niet meer horen. Iedereen die het nog één keer zegt, mag een euro in de boetepot doen.”



Wensink, uitbater van De Hofnar, is samen met melkveehouder Erik Luiten uit Aalten en boerenvoorman Jan Huzen uit Drenthe initiatiefnemer van het concert, waar vijf boerenrockbands tegen onkostenvergoeding optreden. ,,Een spontaan idee, pas twee weken geleden geboren, nadat we met zijn drieën aan de actie op het Malieveld meededen”, zegt Huzen, voorzitter van de landelijke steungroep Veur de Boer’n, die geld inzamelt voor acties van Farmers Defence Force.