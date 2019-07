Boeren staan kurkdroog in de Achterhoek: ‘Dit heb ik in veertig jaar niet meegemaakt’

Het is een bedroevend gezicht, het gortdroge weiland van boer Gerrit Rapperd (60) uit Barchem, net onder Lochem. De droogte van vorig jaar herhaalt zich. Zijn mais staat opnieuw te verpieteren en van het grasland voor zijn koeien is weer niets over. Voor de Achterhoekse boer is de droogte nog eens extra zuur. ,,Drie jaar geleden heb ik mijn beregeningsinstallatie verkocht aan de buurman”, lacht Rapperd, al is het met kiespijn. ,,Nooit had ik dat ding nodig. Vervolgens krijgen we twee jaar enorme droogte.”