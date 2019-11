‘Boeren worden neergezet als veroorzakers van het probleem, maar we zijn juist de hoeders van de natuur’

De boerin refereert aan maandag 14 oktober. Die dag stuurt ze haar tractor vanuit buurtschap IJzerlo (bij Aalten) de A18 en daarna de A12 op, om voor het provinciehuis in Arnhem te parkeren. De Achterhoekse, die voorheen in tv-programma Het Lagerhuis furore maakte als agrariër met een uitgesproken mening, is naar eigen zeggen niet iemand die graag protesteert. ,,Maar een uitspraak vanuit de politiek – in dit geval D66 – dat de helft van de boeren weg moet, triggerde”, zegt ze. ,,Tot hier en niet verder. We worden neergezet als veroorzakers van het probleem. Maar we zijn juist waardevol. Want naast voedselproducent zijn wij ook de architecten van het landschap. Wie neemt het land in als de boeren weg zijn? De stad? De industrie? Willen we dat? Vergeet niet, de boeren zijn de hoeders van de natuur.”

Ziet u als boerin de stikstof als bedreiging?

,,Gebrek aan boerenverstand in Den Haag is bedreigend. Elementjes uit rapporten worden opgeblazen. Politici kennen vaak de praktijk niet, maar hebben wel een oordeel klaar. Ze hebben vier jaar een erebaantje en als de verkiezingen eraan komen moeten er stemmen worden getrokken. Ik mis een visionair. Een leider.”



Wordt het geen tijd voor een Boerenpartij? Met u als leider? Als voormalig debater in ‘Het Lagerhuis’ heeft u ervaring.

,,Niet alleen de boeren klagen over het regeringsbeleid. Elke week is er wel een demonstratie in Den Haag van beroepsgroepen die zich niet gehoord voelen. Misschien moeten we ons verenigen. Maar ik ga de politiek niet in. Als je passie hebt voor je vak, zoals ik, ga je niet vijf dagen in de week in Den Haag of Brussel zitten.”