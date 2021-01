Boeren zetten in op vertragen landschapsvisie: ‘Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder’

Oude IJssel­streek stelt plan voor minder grootscha­li­ge landbouw uit na boerenpro­test

18 oktober GENDRINGEN - Oude IJsselstreek neemt meer tijd om de landschapsvisie vast te stellen. Tegen de visie is veel weerstand van met name agrariërs. Vorige week trokken boze boeren met zeker vijftig tractoren naar het gemeentehuis in Gendringen om hun bezwaren kracht bij te zetten.